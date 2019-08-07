'Karayemiş'in 89 genotipi muhafaza altında

Taze tüketim ve gıda sanayisi kullanımı için de en iyisinin ortaya çıkarılması hedeflenen karayemişte, şu ana kadar 89 farklı genotip elde edildi. Muhafaza edilen genotiplerden çeşit tescil çalışmaları da yapılacak.

FAE Müdürü Aysun Akar, AA muhabirine, karayemişin sert çekirdekli, salkım şeklinde meyve yapısında, kırmızımsı mor renge sahip, hafif buruk tatlı bir meyve türü olduğunu söyledi.

Karayemişin doğal yayılış alanının özellikle Doğu Karadeniz olduğunu aktaran Akar, meyvenin Orta ve Batı Karadeniz ile Marmara Bölgesi'nin Karadeniz'e bakan bölümünde de yetiştirildiğini kaydetti.

Akar, doğal yayılış alanında bulunan ve meyve rengi, büyüklüğü, çekirdek durumu, tadı gibi farklı özellik gösteren tipleri toplayıp muhafaza ettiklerini belirterek, 1990'lı yılların sonunda başlayan Karayemiş Seleksiyon Projesi'ni, halen Karayemiş Genetik Kaynakları Projesi olarak devam ettirdiklerini aktardı.