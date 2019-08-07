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Galaxy telefonlarda 'nin mobil GPU'su olabilir!

SAMSUNG GALAXY TELEFONLARDA AMD'NİN MOBİL GPU'SU OLABİLİR!
7 Ağustos 2019, Çarşamba Güncelleme : 12:00:18

ve geçtiğimiz Haziran ayında çok yıllı bir stratejik ortaklık için ekip kurduklarını açıklamışlardı. Gelen haberler iki dev şirketin yaptığı bu işbirliğinin ilk meyvelerini 2021 yılında vereceğine işaret ediyor.

Anlaşmaya göre gelecekteki Samsung Galaxy telefonlarda AMD'nin RDNA grafik mimarisi kullanılacak. Bu da demek oluyor ki Güney Koreli şirketin gelecekteki akıllı telefonları üst düzey oyun yeteneklerine sahip olabilir. Buna ek olarak Samsung'un oyuncu telefonu adı altında yeni bir seri bile başlatabileceği söylenirken, AMD yongalı cihazların ise en erken 2021 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesinin planladığını da belirtiliyor.

SADECE SAMSUNG DEĞİL

Tabii ki, AMD'nin teknolojisini kullanan tek Samsung değil. Mevcut PlayStation 4 ve Xbox One oyun konsolları, özelleştirilmiş AMD işlemcileri kullanırken, hem Google Stadia hem de PlayStation 5'in özel AMD çipleri tarafından destekleneceği açıklanmıştı. Konuyla ilgili resmi açıklamaların ise önümüzdeki dönemde yapılması bekleniyor. (Donanımhaber)

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