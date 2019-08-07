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'in ortaya çıktı! Bakın ne olacak...

WHATSAPP WEB'İN YENİ ÖZELLİĞİ ORTAYA ÇIKTI! BAKIN NE OLACAK...
7 Ağustos 2019, Çarşamba Güncelleme : 12:47:57

'ta ile tekrardan gündeme geldi. Popüler mesajlaşma uygulamasının masaüstü sürümü olan sıklıkla kullanılıyor. Birçok kullanıcı için kolaylık sağlayan WhatsApp Web'e yeni bir özellik eklenecek görünüyor. İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda iOS ve Android platformlarında sticker yani çıkartma özelliğini kullanıma sunan WhatsApp, bu yeniliği ile büyük beğeni toplamıştı. Üçüncü parti uygulamalar ile kendi çıkartmalarınızı da uygulamaya ekleyebilmeniz, bu özelliğin kullanımını arttırmıştı. Ancak bu özellik maalesef ki WhatsApp Web sürümünde yer almıyordu.

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