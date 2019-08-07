Geçtiğimiz aylarda iOS ve Android platformlarında sticker yani çıkartma özelliğini kullanıma sunan WhatsApp, bu yeniliği ile büyük beğeni toplamıştı. Üçüncü parti uygulamalar ile kendi çıkartmalarınızı da uygulamaya ekleyebilmeniz, bu özelliğin kullanımını arttırmıştı. Ancak bu özellik maalesef ki WhatsApp Web sürümünde yer almıyordu.