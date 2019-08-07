WhatsApp Web'in yeni özelliği ortaya çıktı! Bakın ne olacak...
WhatsApp'ta yeni özelliği ile tekrardan gündeme geldi. Popüler mesajlaşma uygulamasının masaüstü sürümü olan WhatsApp Web sıklıkla kullanılıyor. Birçok kullanıcı için kolaylık sağlayan WhatsApp Web'e yeni bir özellik eklenecek görünüyor. İşte detaylar...
Geçtiğimiz aylarda iOS ve Android platformlarında sticker yani çıkartma özelliğini kullanıma sunan WhatsApp, bu yeniliği ile büyük beğeni toplamıştı. Üçüncü parti uygulamalar ile kendi çıkartmalarınızı da uygulamaya ekleyebilmeniz, bu özelliğin kullanımını arttırmıştı. Ancak bu özellik maalesef ki WhatsApp Web sürümünde yer almıyordu.
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