Android Q Beta 6 sürümünü önemli hale getiren detay ise işletim sisteminin son test sürümü olması. Yani, herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde Google'ın bundan sonra doğrudan Android Q işletim sistemini yayınlaması bekleniyor.

Beşinci beta sürümünde kaydırma hareketleri güncellenmişti. API 29 için en güncel SDK'yı, Android Studio için güncellenmiş derleme araçlarını bünyesinde barındıran Beta 6 işletim sisteminin tüm özelliklerine ev sahipliği yapıyor.

Bunun yanı sıra geri hareketi için hassasiyet tercihi yapma imkanı sunuluyor. Bunun için gerekli tercihi Ayarlar > Sistem > Hareketler> Sistem navigasyonu bölümünden yapabiliyorsunuz. Kullanıcılara toplam dört seçenek sunuluyor.