Android'in yeni sürümü Android 10 Q büyük bir merakla bekleniyor. Android Q, Android işletim sisteminin 17. sürümü olma özelliğini taşıyor. Ayrıca 10. büyük sürüm olarak da nitelendiriliyor. Google yeni işletim sistemi üstünde beta testine tam gaz devam ediyor. Teknoloji devi Android Q beta 6 sürümünü yayınladı. Bu sürümün en önemli özelliği ise son beta sürümü olması. Yani Android Q'nun final sürümü yaklaştı diyebiliriz.
Android Q Beta 6 sürümünü önemli hale getiren detay ise işletim sisteminin son test sürümü olması. Yani, herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde Google'ın bundan sonra doğrudan Android Q işletim sistemini yayınlaması bekleniyor.
Beşinci beta sürümünde kaydırma hareketleri güncellenmişti. API 29 için en güncel SDK'yı, Android Studio için güncellenmiş derleme araçlarını bünyesinde barındıran Beta 6 işletim sisteminin tüm özelliklerine ev sahipliği yapıyor.
Bunun yanı sıra geri hareketi için hassasiyet tercihi yapma imkanı sunuluyor. Bunun için gerekli tercihi Ayarlar > Sistem > Hareketler> Sistem navigasyonu bölümünden yapabiliyorsunuz. Kullanıcılara toplam dört seçenek sunuluyor.