Çevrim içi elektronik cihaz onarım kılavuzu iFixit'in yayımladığı açıklamaya göre, Apple, aralarında iPhone XR, XS ve XS Max'in bulunduğu yeni iPhone modellerinde, yazılım aracılığıyla üçüncü parti batarya kullanımına son vererek sadece orijinal bataryaların kullanılmasını sağlayacak.

Şirket tarafından geliştirilen yazılımla birlikte batarya değişimi yapılması gereken telefonlarda sadece orijinal Apple bataryaları kullanılacak.