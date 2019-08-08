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'larda üçüncü parti batarya kullanımı yazılımla engellenecek

İPHONE'LARDA ÜÇÜNCÜ PARTİ BATARYA KULLANIMI YAZILIMLA ENGELLENECEK
8 Ağustos 2019, Perşembe Güncelleme : 15:11:06

AA

, geliştirdiği yeni yazılımla 'larda üçüncü parti batarya kullanımına son vererek sadece orijinal bataryaların kullanılmasını sağlamayı hedefliyor.

Çevrim içi elektronik cihaz onarım kılavuzu iFixit'in yayımladığı açıklamaya göre, , aralarında XR, XS ve XS Max'in bulunduğu yeni iPhone modellerinde, yazılım aracılığıyla üçüncü parti batarya kullanımına son vererek sadece orijinal bataryaların kullanılmasını sağlayacak.

Şirket tarafından geliştirilen yazılımla birlikte batarya değişimi yapılması gereken telefonlarda sadece orijinal Apple bataryaları kullanılacak.

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