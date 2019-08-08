PUBG, piyasaya sürüldüğü ilk günden beri oyunseverlerin gözdesi olmuş durumda. Oyunun hem normal sürümü hem de akıllı telefonlar için geliştirilen Mobile versiyonu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oyunseverler tarafından büyük bir ilgi görüyor. Bu ilginin de farkında olan şirket, yeniliklerine Türkiye'yi de dahil etmeyi ihmal etmiyor.

2 GB VE ALTINDA RAM'E SAHİP AKILLI TELEFONLAR İÇİN TAVSİYE EDİLİYOR

PUBG'nin bilgisayar versiyonunun yanı sıra akıllı telefonlar ve tabletler için geliştirilmiş olan mobile versiyonunun da ağır bir yapısının olduğunu söylemek mümkün. Bu oyunu kaliteli bir şekilde oynamak için iyi bir oyuncu bilgisayarı veya oyun odaklı geliştirilmiş bir akıllı telefonunuzun olması gerekiyor. Bu durumun farkında olan geliştirici ekip ilk olarak, geçtiğimiz aylarda PUBG'nin bilgisayarlar üzerinden oynanabilen ve daha hafif bir versiyonu olan PUBG Lite'ı duyurdu. Duyurular kapsamında oyuna erişim sağlayan ilk ülkelerden bir tanesi de Türkiye oldu.

Geliştirici ekip şimdiyse PUBG Mobile'ın Lite sürümünü hazır hale getirdi. Geliştirici şirketin, üstün donanımsal özelliklere sahip olan akıllı telefonlardan alınan oyun keyfinin, orta veya düşük seviyedeki akıllı telefonlarda da alınması için başlatmış olduğu bu çalışma artık ülkemizdeki Google Play uygulama mağazasından da indirilebiliyor. PUBG Mobile Lite, daha çok 2 GB ve altında RAM'e sahip olan akıllı telefonlar için tavsiye ediliyor ve akıllı telefonlarda çok küçük depolama alanını işgal ediyor. (Webtekno)