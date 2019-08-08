Samsung, Galaxy Book S'in duyurusu gerçekleştirdi. Galaxy Note 10 ile Galaxy Note 10 Plus'ın tanıtımından hemen sonra sahneye gelen yeni nesil Samsung bilgisayar, Galaxy ekosisteminin yeni üyesi olacak. 11.8 mm kalınlığında bir kasası bulunan model, oldukça ince bir tasarıma sahip. Ağırlığı 960 gramı geçmeyen Galaxy Book S, 13.3 inç'lik Full HD dokunmatik ekran kullanıyor.

QUALCOMM SNAPDRAGON 855'TEN GÜÇ ALIYOR

Galaxy Book S'in diğer modellerden en büyük farkı ise işlemci tarafında ortaya çıkıyor. Windows 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkacak olan cihaz 7nm üretim sürecinin ardından ortaya çıkan Qualcomm'un Snapdragon 855 model işlemcisinden gücünü alıyor. 8 GB LPDDR4X RAM ile donatılan Galaxy Book S, 512 GB'lık dahili hafızaya sahip. Ancak bu kapasitenin yeterli gelmemesi durumunda Samsung, Galaxy Book S ile birlikte microSD kart desteği de sunuyor ve toplam depolama kapasitesi 1 TB'a kadar yükseltilebiliyor.

23 saat süresince aralıksız video oynatabilen ve batarya ömrü hayli iyi olan Galaxy Book S, bir günü rahatlıkla kurtarıyor. Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan cihazda aynı zamanda yerleşik kamerasıyla Windows Hello yüz tanıma sistemi desteği de bulunuyor.

Üzerinde 2 adet USB-C yuvası bulunan Galaxy Book S, Quick Charge 2.0 ve Power Delivery 2.0 teknolojilerini de destekliyor.

3.5 mm kulaklık yuvasına sahip olması ise Galaxy Book S'in bir diğer avantajı. Böylece dönüştürücü kablo zahmetiyle uğraşmıyorsunuz.

Galaxy Book S, 999 dolarlık satış fiyatıyla geliyor. İki farklı renk seçeneği bulunacak olan cihazın Türkiye'ye ne zaman geleceği ve fiyat bilgisi henüz belli değil. (Hürriyet)