Dijital yetenekler en iyi yere uçuyor

Dijitalyetenekler üzerinde şu ana kadar yapılan en kapsamlı küresel araştırmalardan biri olan 'Dijital Yeteneğin Şifresi', 180 ülkeden 27 bin dijital yeteneğin katılımıyla The Network tarafından gerçekleştirildi. Türkiye ayağının Kariyer.net işbirliğiyle gerçekleştirildiği araştırma, dijital alanda uzmanlaşmış yeteneklerin üçte ikisinin ilerlemek için başka bir ülkeye taşınmaya hazır olduğunu gösteriyor. Yeni nesil internet ve teknoloji şirketlerinde çalışan dijital yetenekler sahip olduğu becerileri en iyi şartlarda ortaya koymak istiyor. Türkiye dijital dönüşümün en önemli aracı haline gelecek dijital yetenekleri ülkede tutmak ve yurtdışına kaçmasını önlemek için çareler geliştirmek zorunda. Araştırma, dünya genelinde 180 ülkeden, veri madenciliği, kullanıcı deneyimi (UX) ve kullanıcı arayüzü (UI) tasarımı, programlama ve web geliştirme, mobil uygulama geliştirme, makine öğrenmesi, yapay zekâ, çevik (agile) çalışma yöntemleri ve robotik mühendisliği gibi alanlarda uzmanlaşmış 27 bin dijital yetenekle yapılan anketlere dayanıyor.Araştırma sonuçlarına göre dijital yeteneklerin yüzde 38'i lisans, yüzde 38'i yüksek lisans, yüzde 4'ü doktora olmak üzere toplamda yüzde 80'i lisans ve üzeri eğitim derecesine sahip. Dijital yetkinliğe sahip olmayanlarda ise bu oran yüzde 67 olarak gerçekleşiyor.Araştırma; dijital alanda yetenekli olanların ilk tercihlerinin sanıldığı gibi start up'lar değil, büyük şirketlerde çalışmak olduğunu ortaya koyuyor. Yani sanılanın aksine tercih listesinde büyük şirketlerde çalışmayı, kendi iş yerini açmak, küçük veya orta ölçekli işletmelerde çalışmak, start-up bünyesinde yer almak ve freelance çalışmak takip ediyor. İş hayatındaki dijital yeteneklerin yüzde 41'inin herhangi bir yönetim sorumluluğu bulunmayan pozisyonlarda görev yaptığı, yüzde 29'unun alt kademe yönetici, yüzde 21'inin orta kademe yönetici ve yüzde 9'unun ise üst kademe yönetici veya kendi işinin sahibi olduğu görülüyor.