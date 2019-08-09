Çıkardığı akıllı telefonlar ve Google ile yaşadığı sorunlarla son zamanların gündemden düşmeyen olan Çinli teknoloji şirketi Huawei, Android lisansının iptal edilmesiyle birlikte start verdiği kendi işletim sistemi geliştirme çalışmaları sonucunda HarmonyOS'yi bugün tanıttı. İşte HarmonyOs'ye ilişkin bilgiler...
Çinli teknoloji devi Huawei, Google ile yaşadığı Android lisans iptali olayından sonra kendi işletim sistemini oluşturmak için düğmeye basmıştı. Uzun zamandır üzerinde çalışılan ve teknolji dünyasının merakla beklediği Huawei HarmonyOS bugün itibariyle resmiyet kazandı. Çin'de düzenlenen HDC 2019 etkinliğinde Huawei'nin yeni işletim sistemi HarmonyOS'nin özelliklerine değinildi. İşte o özellikler...