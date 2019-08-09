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yeni işletim sistemini tanıttı! İşte 'ye ilişkin bilgiler...

HUAWEİ YENİ İŞLETİM SİSTEMİNİ TANITTI!
9 Ağustos 2019, Cuma Güncelleme : 17:01:44

Çıkardığı akıllı telefonlar ve Google ile yaşadığı sorunlarla son zamanların gündemden düşmeyen olan Çinli teknoloji şirketi , Android lisansının iptal edilmesiyle birlikte start verdiği kendi işletim sistemi geliştirme çalışmaları sonucunda 'yi bugün tanıttı. İşte HarmonyOs'ye ilişkin bilgiler...

Çinli teknoloji devi , Google ile yaşadığı Android lisans iptali olayından sonra kendi işletim sistemini oluşturmak için düğmeye basmıştı. Uzun zamandır üzerinde çalışılan ve teknolji dünyasının merakla beklediği Huawei bugün itibariyle resmiyet kazandı. Çin'de düzenlenen HDC 2019 etkinliğinde Huawei'nin yeni işletim sistemi HarmonyOS'nin özelliklerine değinildi. İşte o özellikler...

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