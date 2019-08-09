Çinli teknoloji devi Huawei, Google ile yaşadığı Android lisans iptali olayından sonra kendi işletim sistemini oluşturmak için düğmeye basmıştı. Uzun zamandır üzerinde çalışılan ve teknolji dünyasının merakla beklediği Huawei HarmonyOS bugün itibariyle resmiyet kazandı. Çin'de düzenlenen HDC 2019 etkinliğinde Huawei'nin yeni işletim sistemi HarmonyOS'nin özelliklerine değinildi. İşte o özellikler...