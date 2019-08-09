Kendi işini kurmak isteyen çok

Dünyanın dört bir yanındaki girişimcilerin online dünyada başarılı olması için gerekli araç ve yardımı sunan GoDaddy, Global Girişimcilik Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, Türkiye'deki Y kuşağı başkası için çalışmanın kendilerini mutlu etmeyeceğini düşünüyor. Bu nedenle de işinin patronu olarak, zorluklara göğüs germeyi tercih ediyor.Anket sonuçlarına göre Türkiye'deki küçük işletme sahipleri ve girişimcilerin (tüm yaş grupları) yüzde 25'i kendi işinin patronu olmanın en iyi yanının sağladığı "esneklik" olduğunu belirtti. Kendi işinin patronu olmanın en iyi yanının getirdiği "işletme sahibi" statüsü olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 26 idi. GoDaddy Türkiye ve MENA Bölge Direktörü Selina Bieber, "Türkiye'de Y kuşağı kendi işinin patronu olmanın kendilerine iş hayatında daha fazla esneklik sağladığına inanıyor. Ankete katılanların yüzde 67'si, kendi işlerini yaparken daha fazla çalışmaları gerekebileceğini ancak bunu kendi tercihleri doğrultusunda yapabildiklerini belirtiyor" dedi.MENA Bölge Direktörü Bieber, buna paralel olarak, anket sonuçlarının, Y kuşağının yüzde 42'sinin tüm gün bir ofiste oturmak yerine arabalarından, kahvecide otururken ya da seyahat ederken çalıştığını gösterdiğini belirtti. Bieber, "GoDaddy'nin entegre ürün katalogunda yer alanlar gibi, mevcut teknolojik araçların Türkiye'deki Y kuşağına aradıkları esnekliği sağladığına ve işlerini tercihleri doğrultusunda büyütmelerine yardımcı olduğuna inanıyoruz" dedi.GODADDYAnketi sonuçlarına göre Türkiye'deki Y kuşağının yüzde 38'i teknolojik araçların kendilerine daha iyi pazarlama yapma, görünür olma, yeni müşterilere erişme konularında yardımcı olduğunu belirtiyor. Y kuşağı katılımcıların yüzde 25'i de teknolojinin işlerini verimli ve uygun maliyetli yönetmelerini sağladığını dile getiriyor. Teknolojiyi verimli bir şekilde kullanmak, Y kuşağına diğer kuşaklara oranla daha fazla global müşteri de getiriyor. Tüm yaş gruplarından katılımcıların yüzde 4'ü müşterilerinin çoğunluğunun global olduğunu belirtirken, bu oran Y kuşağı için yüzde 8 seviyesinde.