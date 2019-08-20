Çevrimiçi dizi ve film platformları son dönemlerde pek çok internet kullanıcısı tarafından büyük ilgi görüyor. Bu konuda son yıllarda tekel olmayı başaran Netflix'in başarısını örnek gösterebiliriz. Netflix'in abone sayısı 150 milyonu aşmış durumda.

Hal böyle olunca diğer dev şirketler de çevrimiçi dizi ve film platformları için iştah kabartmış durumda. Bu şirketlerden bir tanesi de sinema sektörünün parlayan yıldızlarından olan The Walt Disney Company. Şirketin önümüzdeki aylarda kullanıma açacağı yayın servisi ise Disney+. Konuyla ilgili çalışmalarını yürüten bir diğer şirketse Apple.

Apple'ın üzerinde çalıştığı çevrimiçi dizi ve film platformu Apple TV+ olarak isimlendiriliyor ve teknoloji devi, ortaya iyi bir iş koyabilmek için kesenin ağzını açtı. Öyle ki Apple, bütçesinin 6 milyar dolarlık kısmını bu hizmet için ayırmış durumda.

Teknoloji devi, elbette daha çok kar etmek için bu kadar büyük parayı gözden çıkarmış durumda. Şirketin 50 milyar dolarlık bir kar hedefi var ve Apple TV+'ın da bu hedefe ulaşma konusunda çok ciddi bir katkısının olacağı düşünülüyor.

APPLE TV+'IN FİYATI NEDİR?

Bloomberg'in hazırladığı bir rapora göreyse Apple, yeni hizmetini kasım ayında sunmaya hazırlanıyor. Aynı rapora göre Apple TV+'ın aylık ücreti 10 dolar yani yaklaşık 55 TL olacak. Bu da Apple'ın, Disney+'a çok yakın bir tarihte (12 Kasım 2019) yeni servisini kullanıcıların hizmetine sunacağı anlamına geliyor.

Apple'ın çevrimiçi dizi ve film platformuyla ilgili Bloomberg'in açıklamalarının bir diğer konusunuysa hizmet çerçevesi oluşturuyor. Rapora göre Apple, Apple TV+ hizmetini 150'den fazla ülkede aktif etmeyi planlıyor. Bu ülkelerin hangileri olduğuyla ilgiliyse kesin bir bilgi yok.

NOT: Apple TV+'ın 10 dolarlık ücretinin Türkiye için geçerli olmadığını, hizmetin ülkemizde de kullanılabilmesi durumundaysa fiyatın ne olacağının henüz belli olmadığını hatırlatmakta fayda var.

(Webtekno)