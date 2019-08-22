Apple, bir süredir gelecek nesil iPhone'ların güncel işletim sistemi olacak iOS 13'ün yamalarını geliştiriciler için yayınlıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan 7. betadan sonra Apple, bugün iOS 13'ün geliştiriciler için olan 8. betasını da yayınladı. Güncelleme, pek çok hata gidermeyi içerisinde barındırıyor.

Güncellemenin boyutundan başlayacak olursak 8. beta, iOS 13'ün 7. betasını kullanıyorsanız son hataların da giderilmesiyle birlikte 100 MB civarında bir boyuta sahip olarak geliyor.

RESMİ GÜNCELLEME NOTLARI HALEN YAYINLANMADI

Apple'ın bu sürümle ilgili resmi güncelleme notlarını henüz yayınlamamasına rağmen güncellemenin ana güncellemeyi istikrarlı hâle getirmek ve hata gidermek için yayınlandığını söylemek mümkün. Yani bu güncelleme, yeniliklerden çok hataları düzeltmeye ve sistemi stabil hâle getirmeye odaklanıyor.

Ayrıca MacOS Catalina beta 6 ve tvOS 13 beta 7 için henüz bir güncelleme yayınlamayan Apple, iOS 13'ün 8. betasında gelen hata gidermeleri ile birlikte neredeyse yolun sonuna geldi diyebiliriz. Muhtemelen bu beta, ya sonuncu ya da sondan önceki birkaç betadan biri olacak.

Apple, bu güncellemenin ardından iyice stabil hâle gelen iOS 13'ün 8. betasını, Eylül ayında halka açık bir şekilde paylaşabilir. Ayrıca 2019 model iPhone'ların lansman tarihinin resmi olmayan kaynaklara göre 10 Eylül olduğunu da hatırlatalım. (Webtekno)