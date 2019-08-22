Google Hangouts'un Ekim ayı itibarıyla yayından kaldırılacağı konuşuluyordu. Google sürpriz bir hamleyle bu tarihi değiştirdi. Google Hangouts'un beklenen ilgiyi görmemesi sebebiyle fişinin çekileceği konuşuluyor. Daha önce RSS okuyucusu Google Reader, Twitter benzeri kısa blog sitesi Google Buzz ve Google'ın sosyal ağı Google+ da tarihin tozlu sayfalarındaki yerini almıştı. Şimdiyse Hangouts hedef tahtasında oturuyor.

YENİ TARİH NEDİR?

Google'dan yapılan açıklamada Hangouts'un Ekim ayı itibarıyla kullanımdan kaldırılacağı belirtilmişti. Bu tarihe kadar Hangouts uygulamasının kullanılmaya devam edileceği belirtilmiş, hali hazırda Hangouts üzerinde yedeklenecek veriler varsa, bunları farklı platformlara aktarmak için kullanıcıların sadece iki ay tanınmıştı.

Şirket sürpriz bir hamleyle süreyi uzattı. Google, klasik sürüm hizmetinin en az Haziran 2020'ye kadar devam edeceğini açıkladı. Klasik sürüm, zamanı geldiğinde yerini Hangouts Chat sürümüne bırakacak. Yetkililer, alışılan klasik sürümden yeni sürüme geçiş sürecini yumuşak bir şekilde yöneteceğini açıkladı. (Milliyet)