EMUI 9.1 güncellemesi alacak yeni Huawei telefonlar belli oldu. Şirket, EMUI 9.1 güncellemesini bu kez 8 yeni model telefon için kullanıcılara sunacak. İşte güncellemeyi alacak Huawei telefonlar...
Huawei, bu kez daha eski model telefonları için EMUI 9.1 güncellemesini sunmaya hazırlanıyor. 2016 yılına dek piyasaya sürülen bir dizi Huawei telefonu kapsayan güncelleme bakın hangi cihazlara sunacak?
Huawei Mate 9
Huawei Mate 9 Pro
Huawei Mate 9 Porsche Design
Huawei P10
Huawei P10 Plus
Nova 2s
Honor V9
Honor 9
Huawei'nin halihazırda EMUI 9.1 güncellemesini sunduğu telefonları ise şöyle:
Huawei Mate 10
Huawei Mate 10 Pro
Huawei Mate 10 Porsche Design
Huawei Mate RS Porsche Design
Huawei P20
Huawei P20 Pro
Nova 3
Honor 10
Honor V10
Honor Play
EMUI 9.1 GÜNCELLEMESİ İLE NE DEĞİŞECEK?
EMUI 9.1, önceki EMUI 9 gibi Android 9 Pie işletim sistemine dayanıyor. Söz konusu güncellemede flash belleğin okuma ve yazma performansını yaklaşık yüzde 20 oranında artıran EROFS dosya sistemi de dahil olmak üzere bazı önemli iyileştirmeler bulunuyor. Yeni güncelleme dosya sıkıştırmayı da daha verimli hale getiriyor. Bu da telefonlarda 2 GB'a kadar yer kazanma potansiyeli kazandırıyor. (Hürriyet)