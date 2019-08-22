Huawei, bu kez daha eski model telefonları için EMUI 9.1 güncellemesini sunmaya hazırlanıyor. 2016 yılına dek piyasaya sürülen bir dizi Huawei telefonu kapsayan güncelleme bakın hangi cihazlara sunacak?

Huawei Mate 9

Huawei Mate 9 Pro

Huawei Mate 9 Porsche Design

Huawei P10

Huawei P10 Plus

Nova 2s

Honor V9

Honor 9

Huawei'nin halihazırda EMUI 9.1 güncellemesini sunduğu telefonları ise şöyle:

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Nova 3

Honor 10

Honor V10

Honor Play

EMUI 9.1 GÜNCELLEMESİ İLE NE DEĞİŞECEK?

EMUI 9.1, önceki EMUI 9 gibi Android 9 Pie işletim sistemine dayanıyor. Söz konusu güncellemede flash belleğin okuma ve yazma performansını yaklaşık yüzde 20 oranında artıran EROFS dosya sistemi de dahil olmak üzere bazı önemli iyileştirmeler bulunuyor. Yeni güncelleme dosya sıkıştırmayı da daha verimli hale getiriyor. Bu da telefonlarda 2 GB'a kadar yer kazanma potansiyeli kazandırıyor. (Hürriyet)