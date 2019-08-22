Japon teknoloji devi Sony, uzun bir süredir oyun konsolu serisi PlayStation'ın yeni üyesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ürettiği her oyun konsoluyla harikalar yaratan ve oyunseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Sony, iddialı bir PlayStation 5'le adından yine sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde PlayStation'a ait olduğu ileri sürülen bir patent ortaya çıkmıştı. LetsGoDigital'in ortaya çıkardığı bu patent, pek çok internet sitesi tarafından da PlayStation 5'in tasarımıymış gibi lanse edildi.

İŞİN DOĞRUSU NEDİR?

Konuyla ilgili açıklamalar Codemasters'ın önemli isimlerinden olan Mattew Stott tarafından yapıldı. Stott'un açıklamalarına göre bu patent doğru. PlayStation 5'in bir versiyonu bu şekle sahip. Ancak oyunseverlere sunulacak PlayStation 5, bu yapıya sahip olmayacak.

Stott, bu patentin ürünün kendisi için değil geliştirme kiti için olduğunu açıkladı. Ofislerinde, bu yapıdaki bir PlayStation 5'in olduğunu açıklayan Stott, çıkan haberlerin spekülasyon olduğunu açıkladı.

Geliştirme kitleri, normal sürümlere oranla daha farklı donanımsal özellik ve görünüme sahip oluyorlar. Bu kitler, geliştiriciler için tasarlanıyor ve oyunların geliştirilip test edilmesinde kullanılıyor.

PlayStation 5, hala çok fazla bilinmeyene sahip. Ancak hem Sony'nin açıklamaları hem de ortaya çıkan sızıntılar, PlayStation 5'in bazı özelliklerini ortaya koyuyor. Bu bağlamda en dikkat çeken açıklamalar, hem Sony hem de PlayStation CEO'ları tarafından yapılan açıklamalardı. Sony CEO'su Kenichiro Yoshida, PlayStation 5'in tüm oyuncular için uygun olmayacağını, yeni teknolojik özelliklere takıntılı olan oyunseverler için geliştirildiğini açıklamıştı.

PlayStation'ın CEO'su Jim Ryan da Yoshida'nın açıklamalarına benzer bir şekilde PlayStation 5'in 4K çözünürlüğündeki görüntüleri 120 Hz oynatabileceğini açıklamıştı. Ryan, o dönem yaptığı açıklamalarında PlayStation 5'le ilgili çok fazla söylentinin olduğunu ancak oyunseverlerin en doğru bilgiler için Sony'den gelecek açıklamaları beklemesi gerektiğini söylemişti. Bu tasarım patenti olayında da Ryan'ın haklı çıktığını bir kez daha görmüş olduk.

PLAYSTATION 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

PlayStation 5'in piyasaya ne zaman sürüleceği hala bilinmiyor ancak geçtiğimiz günlerde Sony'den sızdırılan bir e-posta, PlayStation 5 için şubat 2020'yi gösteriyor. Bu bilginin ne kadar doğru olduğunu anca ilerleyen dönemlerde yapılacak açıklamalarla öğrenebileceğiz. (Webtekno)