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beta sürümünde ortaya çıktı! sahipleri WhatsApp'ta bakın ne yapabilecek...

WHATSAPP İOS BETA SÜRÜMÜNDE YENİ ÖZELLİK ORTAYA ÇIKTI!
23 Ağustos 2019, Cuma Güncelleme : 13:59:28

'la ilgili yenilikler bitmiyor. 1.5 milyar aktif kullanıcısı olan WhatsApp, yeni özellikleri en başta beta aşamasında test ediyor. Beta aşamasındaki yeni özellikler hatalarından ayıklandıktan sonra ise son kullanıcıların beğenisine sunuluyor. WhatsApp'ın beta sürümünde kullanıcıları için oldukça eğlenceli bir özellik ortaya çıktı. Peki WhatsApp'ın yeni yeteneği ne işe yarıyor? Sadece iPhone'a mı özel olacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan , hem kullanıcıları için hem de Android kullanıcıları için mobil uygulamasını sürekli olarak geliştiriyor. iOS ve Android işletim sistemleri kullanıcılara farklı özellikler sunduğundan WhatsApp, iki işletim sistemi için de temelde aynı özellikleri sunuyor olsa da bazı özellikler bir platforma, diğerinden çok önce gelebiliyor ya da bir platformda olmayan özellik, diğer platformda WhatsApp tarafından desteklenebiliyor.

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