Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, hem iOS kullanıcıları için hem de Android kullanıcıları için mobil uygulamasını sürekli olarak geliştiriyor. iOS ve Android işletim sistemleri kullanıcılara farklı özellikler sunduğundan WhatsApp, iki işletim sistemi için de temelde aynı özellikleri sunuyor olsa da bazı özellikler bir platforma, diğerinden çok önce gelebiliyor ya da bir platformda olmayan özellik, diğer platformda WhatsApp tarafından desteklenebiliyor.