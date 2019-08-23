WhatsApp iOS beta sürümünde yeni özellik ortaya çıktı! iPhone sahipleri WhatsApp'ta bakın ne yapabilecek...
WhatsApp'la ilgili yenilikler bitmiyor. 1.5 milyar aktif kullanıcısı olan WhatsApp, yeni özellikleri en başta beta aşamasında test ediyor. Beta aşamasındaki yeni özellikler hatalarından ayıklandıktan sonra ise son kullanıcıların beğenisine sunuluyor. WhatsApp'ın iOS beta sürümünde iPhone kullanıcıları için oldukça eğlenceli bir özellik ortaya çıktı. Peki WhatsApp'ın yeni yeteneği ne işe yarıyor? Sadece iPhone'a mı özel olacak? İşte konuyla ilgili detaylar...
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, hem iOS kullanıcıları için hem de Android kullanıcıları için mobil uygulamasını sürekli olarak geliştiriyor. iOS ve Android işletim sistemleri kullanıcılara farklı özellikler sunduğundan WhatsApp, iki işletim sistemi için de temelde aynı özellikleri sunuyor olsa da bazı özellikler bir platforma, diğerinden çok önce gelebiliyor ya da bir platformda olmayan özellik, diğer platformda WhatsApp tarafından desteklenebiliyor.
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