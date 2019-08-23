İşte Google'dan gelen ilgili mesaj:

"YouTube Originals, YouTube ve YouTube Music içerikleriyle ilgili güncellemeyi sizinle paylaşmak istedik. Diğer Premium avantajlarınızda bir değişiklik olmayacak.YouTube Originals, YouTube ve YouTube Music içerikleriyle ilgili güncellemeyi sizinle paylaşmak istedik.

Diğer Premium avantajlarınızda bir değişiklik olmayacak.

YOUTUBE ORİGİNALS İÇERİKLERİNİ ARTIK ANINDA İZLEYEBİLECEKSİNİZ

Premium üyesi olduğunuz için YouTube Originals canlı yayınlarını, filmlerini ve dizilerin tüm sezonlarını, yayınlandıkları anda, reklam görmeden izlemeye devam edebilirsiniz.24 Eylül 2019'dan sonra piyasaya sürülen yeni YouTube Originals dizileri, filmleri ve canlı etkinlikleri üye olmayan kullanıcılara da ücretsiz olarak sunulmaya başlanacak. Ancak onlara yayınların arasında reklam izletilecek. Üyelerimiz yeni sezonların bütün bölümlerine anında ulaşabilecekler.

Fakat üye olmayan kullanıcılar her bölümü ancak yayınlandıktan sonra izleyebilecek. Genelde Director's Cut ve YouTube Originals filmlerinin yayınlanmamış sahneleri ile canlı etkinlikler sadece siz üyelerimizin erişimine özel olacak. Bu değişiklikler hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın.

YOUTUBE'DA İÇERİK İNDİRMEDE YAPILAN GÜNCELLEMELER

YouTube Originals'a erken erişmenin yanısıra, üyeliğiniz sayesinde reklamsız video izlemeye, uygulamayı arka planda oynatmaya ve (YouTube Originals dahil olmak üzere) YouTube videolarını çevrimdışı izlemek üzere telefonunuza indirmeye devam edebilirsiniz.

"İndirmenizi Önerdiğimiz İçerikler" bölümünü YouTube uygulamasında Kitaplık kısmına da ekledik. Böylece size özel önerilerimize göz atabilecek ve bu videoları telefonunuza indirebileceksiniz.

YOUTUBE MÜZİK ÖZELLİKLERİNDE YAPTIĞIMIZ DEĞİŞİKLİKLER

Üyeliğinizle birlikte YouTube Music'e kesintisiz erişiminiz de devam ediyor (Android/iOS). Premium üyesi olduğunuz için YouTube Music uygulamasıyla telefonunuzda reklamsız, internetsiz ve arka planda çalarak müzik dinleyebilirsiniz.

-Ses ve video arasında geçiş yapın: sadece tek bir parmağınızı kaydırarak duraklama ya da kesinti olmaksızın şarkı ve klip arasında geçiş yapın.

-Akıllı indirme özelliği: Beğenilen Şarkılar listesinden veya başka sevdiğiniz listelerden ve albümlerden tam 500 şarkıyı telefonunuza otomatik olarak indirebilirsiniz. Bu özellik şu an için sadece Android cihazlarda bulunuyor. (Hürriyet)