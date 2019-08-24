Google'ın üzerinde çalıştığı Android'in en yeni sürümü şu anda beta test aşamasında bulunuyor. Çeşitli testlerden sonra bütün kullanıcılara açılacak olan yeni Android, beraberinde de akıllı telefonlara birçok yeni özellik kazandıracak.

Google, şu ana kadar yayınladığı Android sürümlerinde genellikle harf sırasına göre ilerledi ve tatlı isimlerini kullandı. Ancak yeni yapılan açıklamaya göre şirket, bu kararından vazgeçmiş gibi görünüyor. Google, şu ana kadar Android Q olarak bilinen yeni işletim sisteminin Android 10 olarak geleceğini açıkladı.

ARTIK YENİ SÜRÜMLERDE SAYI KULLANILACAK

En son yayınladığı android sürümlerinde Oreo, Lollipop, Nougat ve KitKat gibi isimler kullanan Google, bundan böyle Android 10'dan başlayarak sayıları kullanacak. Örneğin bir sonraki android sürümünün adı Android 11 olacak.

Birçok yenilik ile birlikte karşımıza çıkacak Android 10 işletim sisteminin, bu yılın sonlarına doğru yayınlanması bekleniyor. (Ensonhaber)