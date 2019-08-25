iPhone kullanıcıları ya da daha önce iPhone kullanmış olanlar iMessage Windows PC'de veya Android Telefonda kullanılabilir mi? sorusuna yanıt arıyor. Bu soruna çözüm olarak sunulan birçok internet sitesi ve uygulama ise reklam tuzağından başka bir şey değil. Bu nedenle kullanıcıların iMessage için alternatif ararken dikkatli olması gerekiyor.

Mac bilgisayarınız ya da bir Android telefonunuz varsa, işte size iMessage için göz atabileceğiniz bir çözüm! AirMessage "Android için iMessage" vaat ediyor ve sunuyor. Yine de biraz karışık bir kullanımı var ve sunucu olarak kullanabileceğiniz bir Mac tanımlamayı içeriyor.

Peki, AirMesage nasıl çalışıyor? Öncelikle AirMessage sunucusunu kuracağınız bir Mac'e ihtiyacınız var. Mac'in sürekli çalışmaya ve internete bağlı kalması gerekir. Daha sonra AirMessage uygulamasını Android telefonunuza yükleyin. İMessage'a Android'deki AirMessage üzerinden erişebilirsiniz Mac'iniz ağır yükleme yapar; AirMessage uygulaması onunla iletişim kurar. Aslında iMessage'a bağlı olan cihaz olarak, Mac'iniz sadece ileri ve geri mesaj gönderiyor.

Android telefonlara sahip Mac sahipleri için, AirMessage cazip olabilir. Ancak, sürekli internet bağlantısı olan her zaman açık bir Mac isteyeceksiniz. Bu bir sıkıntı.

Bu ideal bir çözüm değil, ancak yapabileceğiniz en iyi şey.

ANDROİD TELEFON VE PC'DEN NASIL MESAJLAŞILIR?

Bir Android telefonunuz ve bir Windows bilgisayarınız varsa, PC'nizden Windows 10'a yerleştirilmiş olan Telefon uygulamanızla metin yazabilirsiniz. Bu, Apple'ın Mesajlar uygulamasının en büyük çizimlerinden biridir - bir iPhone'unuz varsa, Mac'inizle metin yazabilirsiniz. . Peki, bir Android telefonunuz varsa, Windows 10 PC'nizden mesaj yazabilirsiniz.

Bir iPhone'ları olduğunu varsayarak, Apple'ın Mesajlar uygulamasını kullanan kişilerle PC'nizden bile metin yazabilirsiniz. Sadece bu "yeşil baloncuk" insanlardan biri olacaksınız ve grup iMessages ve ekran efektleri gibi iMessage özelliklerine erişemezsiniz.

Windows 10 kullanmıyorsanız, bilgisayarınızdan metin göndermek için PushBullet gibi başka bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Bu web tabanlıdır, bu yüzden Windows 7 cihazlarında, Chromebook'larda, Linux sistemlerinde ve hatta Mac'lerde çalışır.