Piyasa araştırma şirketi Canalys'in yayımladığı rapora göre, yalnızca Çin pazarında faaliyet gösteren şirket, yılın ikinci çeyreğinde 4,5 milyon birim satışla, küresel akıllı hoparlör pazarında ABD'li üretici Amazon'un ardından en çok satış yapan ikinci şirket oldu.

Piyasaya yeni çıkardığı "Xiaodu" model akıllı hoparlör cihazlarıyla satışlarını önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 bin 700 artıran şirket, "Google Home" cihazlarıyla piyasada iddialı konumda bulunan ABD'li teknoloji devi Google'ı geri bıraktı.

Amazon, "Eco" marka cihazlarıyla, yılın ikinci çeyreğinde dünya genelinde 6,6 milyon birim satışla piyasadaki liderliğini korurken, Google, 4,1 milyon satışla üçüncü sıraya geriledi.

ÇİN PAZARINDAKİ ANİ BÜYÜME

Baidu'nun yükselişinde Çin'deki akıllı hoparlör pazarındaki satışların yılın ikinci çeyreğinde 2 kat artışla, 12,6 milyon birime ulaşması etkili oldu. Alibaba ve Xiaomi gibi Çinli şirketler de pazar paylarının arttırarak Google'ın ardından en çok satış yapan 4. ve 5. şirketler oldu.

Akıllı hoparlör satışları yılın ikinci çeyreğinde dünya genelinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 artış gösterdi.