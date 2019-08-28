Apple, önümüzdeki aydan itibaren iOS 13'ü cihazları için yayınlamaya başlayacak. Güncellemeler yayınlamadan önce olası hataları ve açıkları tespit edip kapatmak için ise betalar yayınlanıyor. Apple, iOS 13 için son betayı geçtiğimiz hafta yayınlamıştı, şimdi ise yeni bir geliştirici betası daha yayınladı.

Apple'ın yayınladığı bu geliştirici betasında ise şaşırtan bir detay var. Apple, bu sefer yayınladığı betayı "iOS 13.1" olarak nitelendirdi, bu da iOS 13 betasının bittiği anlamına geliyor olabilir. Bu da iOS 13'ün artık yayınlanmaya hazır olduğu anlamına geliyor. Bu şekilde Apple, iOS 13'ü yayınladığı zaman hata düzeltmeleri ve çeşitli iyileştirmeleri yaptığı iOS 13.1 güncellemesini hızlı bir şekilde yayınlayacak.

IOS 13.1 BETA 1'DE GELEN ÖZELLİKLER NEDİR?&NBSP;

-Share ETA özelliği geri geldi.

-Shortcut Automations geri getirildi.

-macOS'ta bulunan yeni HomeKit ikonları iOS'a da getirildi.

-Ses göstergesi artık bağlanan cihazın simgesini gösteriyor.

(Webtekno)