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11 ne zaman çıkacak? yeni telefonu nasıl görünecek? iPhone XI. çıkış tarihi belli oldu mu?

İPHONE 11 NE ZAMAN ÇIKACAK? APPLE YENİ TELEFONU NASIL GÖRÜNECEK? İPHONE XI. ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?
29 Ağustos 2019, Perşembe Güncelleme : 17:51:15

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin başında gelen son çıkaracağı telefon teknoloji severler tarafından takip edilmeye devam ediyor. 11 için heyecanlı bekleyiş sürerken bu kez telefon tasarımında değişiklik yapılacağı duyumlar arasında. Peki, İphone Xl ne zaman piyasaya sunulacak? hangi yeni özellikleriyle geliyor? İşte detaylar...

11 için geri sayım başladı. Dünyada teknoloji alanında 1 numara haline gelen şirket tarafından piyasaya sürülecek olan yeni seri heyecanla bekleniyor. Teknoloji severler yeni telefonda çok büyük değişimler olmasını bekliyor. İnternete sızan son bilgiler ışığında Apple'ın iPhone XI, iPhone XI Max ve iPhone XR 2019 adında üç yeni telefonla geldiği görülüyor.

ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

iPhone XI yani iPhone 11 5.8 inç'lik bir ekranla gelecek. iPhone XI Max ise 6.5 inç'lik geniş bir ekranla karşımızda olacak. iPhone XR 2019 sürümünün ekranı ise 6.1 inç olacak.

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