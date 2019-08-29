iPhone 11 için geri sayım başladı. Dünyada teknoloji alanında 1 numara haline gelen şirket Apple tarafından piyasaya sürülecek olan yeni seri heyecanla bekleniyor. Teknoloji severler yeni telefonda çok büyük değişimler olmasını bekliyor. İnternete sızan son bilgiler ışığında Apple'ın iPhone XI, iPhone XI Max ve iPhone XR 2019 adında üç yeni telefonla geldiği görülüyor.

iPHONE 11 ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

iPhone XI yani iPhone 11 5.8 inç'lik bir ekranla gelecek. iPhone XI Max ise 6.5 inç'lik geniş bir ekranla karşımızda olacak. iPhone XR 2019 sürümünün ekranı ise 6.1 inç olacak.