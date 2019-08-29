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'de tek parça halinde mamut fosili bulundu

KAYSERİ'DE TEK PARÇA HALİNDE MAMUT FOSİLİ BULUNDU
29 Ağustos 2019, Perşembe Güncelleme : 16:29:53

'de 7,5 milyon yıllık tek parça halinde "Choerolophodon" cinsine ait mamut fosili bulunduğu bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Yamula Barajı kıyısı Taşhan mevkisinde daha önce de fosil bulunan alanda kazı çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

DETAYLAR TOPLANTIDA AKTARILACAK

Kazılarda, tek parça halinde bozulmamış "Choerolophodon" cinsine ait mamut fosiline ulaşıldığı belirtilen açıklamada, fosille ilgili detayların basın toplantısında aktarılacağı ifade edildi.

Taşhan'da 2 yıl önce bir çobanın bulduğu fosil kalıntısı üzerine kazı çalışması başlatılmış, 7,5 milyon yıllık zürafa fosiline ulaşılmıştı.

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