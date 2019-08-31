Çocuklar için özel bir uygulama geliştirmek amacıyla Youtube tarafından yürütülen çalışmaların ardından Youtube yetkilileri, Youtube Kids adı altında açılacak web sitesinin duyurusunu yaptı. Bu web sitesinde yalnızca çocukların ilgisini çekecek içeriklere yer verilecek. Uygulamanın amacı çocukların daha güvenli bir şekilde internette vakit geçirmelerini sağlamak.

YOUTUBE KİDS NEDİR?

Youtube çocuklara özel web sitesi için çalışıyor

Daha önce Youtube tarafından geliştirilen Kids App adlı uygulama, çocuklar için özel olarak tasarlanmıştı. Bu uygulamanın ardından yürütülen yeni çalışmalar hakkında bilgiler paylaşılırken, Youtube Kids web sitesi ile çocukların yalnızca kendi ilgilerini çekecek güvenli bir video deneyimi yaşaması amaçlanıyor. Uygulamanın geliştirilme sürecinde 3 ila 10 yaşındaki iki farklı çocuğun beğenilerinin farklı olmasından yola çıkılırken, sitede 4 yaşında altındaki çocuklar ile 5-7 yaş ve 8-12 yaş aralığındaki 3 farklı çocuk grubu için farklı içerikler yer alacak.