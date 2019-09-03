Facebook, kullanıcılarının gereksiz bir rekabete kapılmasını ve paylaşımlarını beğeni sayısı için yapmalarını önlemek adına gönderilerin beğeni sayılarını gizleyebilir. Bildiğiniz gibi yine Facebook'un sahip olduğu Instagram'da bu özellik birkaç aydır Brezilya ve Kanada gibi birkaç ülkede test ediliyor. Bu uygulamada ana sayfanızdaki gönderileri sadece yakın arkadaşlarınızdan hangilerinin beğendiğini görebiliyorsunuz.