Söylentiler doğru çıktı ve bugün yani 3 Eylül itibariyle Android 10 yayınlandı. Karanlık mod desteğinden daha fazla gizlilik ayarına kadar yüzlerce yeniliğin yer aldığı Android 10 şu anda Pixel serisi telefonlar için kullanılabilir durumda.

Google güncelleme konusunda bir sürpriz yaptı. Bu kapsamda Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a ve Pixel 3a XL'ın yanı sıra güncelleme desteği sona eren Pixel ve Pixel XL modelleri de Android 10 güncellemesini aldı.

Tabi, Xiaomi'den LG'ye kadar markaların Android 10 Beta programına katılan akıllı telefonları Android 10 güncellemesini kısa bir süre içerisinde alacak.