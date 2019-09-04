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10'la gelen yenilikler! Android 10'un yeni özellikleri nedir?

ANDROİD 10'LA GELEN YENİLİKLER!
4 Eylül 2019, Çarşamba Güncelleme : 10:15:25

10 hakkında ağustos ayında çıkacak, eylül ayında gelecek, tarih değişti, ertelendi gibi iddialar ortalıkta dolanırken, sonunda bombayı palattı ve yeni işletim sistemini yayınladı. Android 10 uzun zamandır bekleniyordu, içeriğinde büyük yenilikler var. Mesela 'larda bulunan ekran kaydı özelliği, Android 10'da da yer alıyor. Böylece Android telefon sahipleri, ekran kaydı yapmak için üçüncü parti bir uygulamaya ihtiyaç duymayacak. Tabii ki yenilikler bu kadarla sınırlı değil. Neler olduğuna daha yakından bakalım.

Söylentiler doğru çıktı ve bugün yani 3 Eylül itibariyle 10 yayınlandı. Karanlık mod desteğinden daha fazla gizlilik ayarına kadar yüzlerce yeniliğin yer aldığı Android 10 şu anda serisi telefonlar için kullanılabilir durumda.

konusunda bir sürpriz yaptı. Bu kapsamda Pixel 2, Pixel 2 , Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a ve Pixel 3a XL'ın yanı sıra güncelleme desteği sona eren Pixel ve Pixel XL modelleri de Android 10 güncellemesini aldı.

Tabi, Xiaomi'den 'ye kadar markaların Android 10 Beta programına katılan akıllı telefonları Android 10 güncellemesini kısa bir süre içerisinde alacak.

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