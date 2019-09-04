Dünyanın ilk yapay yer çekimli uzay oteli 2025’te açılacak

Gateway Foundation tarafından tasarlanan ve Alman bilim adamı Von Braun'ın adı verilen uzay oteli, 2025 yılında yörüngede olacak. Yapay yer çekimi bulundurulacak uzay istasyonu bir otel olarak hizmet verecek.



Otel, bir dış, bir de iç halkanın birbirinin etrafında dönerek yapay bir yer çekimi yaratılmasını sağlayacak şekilde tasarlandı. Otelin yapımı için Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yapımında kullanılan teknoloji kullanıldı ancak yapay yer çekimi sayesinde otel misafirlerinin normal bir biçimde hareket etmeleri sağlayacak. Böylece otel çalışanları ve misafirler uzay istasyonunda konforlu bir biçimde uzun bir süre konaklayabilecek.

Tim Alatorre'nin projesini tasarladığı halka biçimindeki uzay otelinde 24 kapsül bulunacak. Bazı kapsüllerde kalıcı olarak konaklanabilecek, bazıları da uzay ajanslarına kiralanacak. Geri kalanlarda ise uzaya gelen turistler konaklayacak.

Gateway Foundation, uzay otelini, her hafta ortalama 100 turistin ziyaret etmesini bekliyor.