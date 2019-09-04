Rekor üstüne rekor kıran PUBG Mobile önemli geliştirmeler ve eklemeler yaptığı güncellemesini Lite tarafına da getirdi. İlk olarak Hindistan'da yayınlanan bu oyun Android tarafında neredeyse 11 milyon indirmeye ulaşmış durumda. Hal böyle olunca da en yeni güncellemeyi Lite da aldı.

Her güncelleme ile eklenen sistem düzeltmelerinin yanında 0.14.0 güncellemesinin yanında yeni WP teması ve ödülleri, yeni kıyafetlerin yanında özelleştirme kılavuzu, yeni ifadeler ve geliştirilmiş kullanıcı arayüzü sayesinde oyun deneyiminin artığını görüyoruz. Yine grafik tarafında eksikleri olduğu için eleştirilen Lite, bu güncelleme ile grafiklerini de geliştirmiş durumda. Savaş parametrelerini de geliştiren bu güncelleme RPG-7'nin menzil doğruluğunu artırıyor.

Yine de her telefonun kaldırması için hazırlanan Lite şu an itibariyle sadece Erangel haritasının daha küçük bir versiyonunu içeriyor, ancak gelecekteki güncellemeler ile oyuna eklenen daha fazla harita görmeyi umut ediyoruz. (Shiftdelete)