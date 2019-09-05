WhatsApp iOS beta sürümünde yeni özellik ortaya çıktı! Artık WhatsApp'ı açmanıza bile gerek kalmayacak
WhatsApp'ta yenilikler rüzgarı esmeye devam ediyor. Popüler mesajlaşma uygulaması kullanımda daha fazla esneklik ve kolaylık sağlamak istiyor. WhatsApp'ın iOS beta sürümünde yeni bir özellik test edilmeye başlandı. Söz konusu bu yeni yetenek iPhone kullanıcılarının bir hayli işine yarayacak görünüyor. Sesli mesajlarla ilgili özellikle birlikte artık WhatsApp uygulamasını açmaya gerek kalmayacak. İşte WhatsApp iOS sürümüne gelecek olan yenilikle ilgili detaylar...
Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. WhatsApp'ın şimdilik iOS sürümü için geliştirdiği yaklaşık ve iki ay önce ortaya çıkan yeni bir özellik, beta kullanıcılarına sunulmaya başlamış durumda.
Şimdilik iOS sürümü için geliştirilen bu özellik, kullanıcıların bildirim menüsünden kendilerine gönderilen sesli mesajları dinleyebilmesini sağlıyor. Ayrıca özellik, sesli mesajlarda olduğu gibi gönderilen ses dosyalarını da bildirim kartı üzerinden oynatabiliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar sesli mesajları veya ses dosyalarını, uygulamayı açmak zorunda kalmadan dinleyebilecekler.