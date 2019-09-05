Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. WhatsApp'ın şimdilik iOS sürümü için geliştirdiği yaklaşık ve iki ay önce ortaya çıkan yeni bir özellik, beta kullanıcılarına sunulmaya başlamış durumda.

Şimdilik iOS sürümü için geliştirilen bu özellik, kullanıcıların bildirim menüsünden kendilerine gönderilen sesli mesajları dinleyebilmesini sağlıyor. Ayrıca özellik, sesli mesajlarda olduğu gibi gönderilen ses dosyalarını da bildirim kartı üzerinden oynatabiliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar sesli mesajları veya ses dosyalarını, uygulamayı açmak zorunda kalmadan dinleyebilecekler.