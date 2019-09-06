İzmir Enternasyonal Fuarı kapılarını temassız açıyor

Fuar süresince 5 ayrı giriş kapısında kurulan toplam 45 ayrı validatörlerde temassız kart kullanımı mümkün olacak. Temassız banka veya kredi kartı ile giriş yapmayı tercih eden tüm ziyaretçilerin kartlarına giriş ücreti olarak 4,5 TL yansıyacak. Uygulama özellikle yabancı ve başka şehirlerden gelen ziyaretçilere büyük kolaylık sağlayacak.

Mastercard, dünyada Londra, New York, Şikago, St. Petersburg gibi metropollerde toplu taşımada kullanılan temassız kart uygulamasını Türkiye'de, Mersin, Kocaeli, Gaziantep, Adana, Sivas, Marmaris ve Bodrum dahil Muğla, Bandırma, Kahramanmaraş ve son olarak Ankara olmak üzere 16 şehirde hayata geçirdi.