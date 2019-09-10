iPhone 11 tanıtımı teknoloji dünyasının odak noktası haline geldi! Bugün tanıtım yapılacak olan dünyanın dev markalarından Apple’ın son telefonu adeta tüm teknoloji severleri etkisi altına aldı. Teknoloji devi Apple, geleneği bozmadı. Her yıl eylül ayında yeni modelini tanıtan Apple, bu yıl da iPhone 11 modelini tüm dünyaya tanıttı. iPhone 11'in özellikleri an itibariyle açıklanırken, fiyatının da kısa bir süre sonra açıklanması bekleniyor.
Akıllı telefon dünyasının öncülerinden olan Apple, yeni telefon modeli olan iPhone 11'i San Francisco'da düzenlenen lansmanda tanıtıyor.
APPLE ARCADE
Apple, aylar önce duyurduğu Arcade'nin detaylarını paylaştı. Apple Arcade, 19 Eylül'de 150 ülkede aylık 4.99 dolardan hizmete girecek.
APPLE TV PLUS
Apple, Netflix'e rakip olarak Apple TV Plus'ı 1 Kasım'da 100'ü aşkın ülkede kullanıma sunacak. Apple TV Plus'ın aylık 4.99 olacağı duyuruldu. Apple ürünü alanlara 1 yıl Apple TV+ ücretsiz.
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