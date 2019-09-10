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TTNET’TE İNTERNET KESİNTİSİ YAŞANIYOR! İNTERNET NEDEN KESİLDİ?
10 Eylül 2019, Salı Güncelleme : 00:00:23

’ten haberi! ’un sağlayacısı olan TTNET’te kesinti yaşanmıştı. Şirketten yapılan açıklamada kesintilerin giderildi bildirildi. TTNET, 11.09.2019 tarihinde saat 02.00'dan 06.00'a kadar İstanbul'da planlı bir çalışma olacağını duyurmuştu.

TTNET'ten son dakika haberi! Türk Telekom'un internet sağlayacısı olan TTNET'te kesinti yaşandı. Şirketten yapılan açıklamada kesintilerin giderildi bildirildi. TTNET, 11.09.2019 tarihinde saat 02.00'dan 06.00'a kadar İstanbul'da planlı bir çalışma olacağını duyurmuştu.

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