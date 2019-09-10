TTNET'ten son dakika haberi! Türk Telekom'un internet sağlayacısı olan TTNET'te kesinti yaşandı. Şirketten yapılan açıklamada kesintilerin giderildi bildirildi. TTNET, 11.09.2019 tarihinde saat 02.00'dan 06.00'a kadar İstanbul'da planlı bir çalışma olacağını duyurmuştu.

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