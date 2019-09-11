Son dönemde en büyük gelir kaynağı iPhone satışlarında düşüş yaşayan Apple çareyi yazılım ve hizmetlere ağırlık vermekte bulmuştu. Firmanın bu yıl hizmete sokacağı iki önemli abonelik hizmetinin detayları netleşti.

iPhone 11 etkinliğinde yapılan açıklamaya göre firmanın iddialı video içerik platformu Apple TV+, 1 Kasım itibariyle kapılarını abonelerine açacak. Hizmetin aylık olarak abonelerden istediği miktar ise 4.99$.

TÜRKİYE FİYATI BELLİ Mİ?

Abonelik miktarı küçük gibi görünse de Apple'ın içerik üreticilerine harcadığı miktar 15 milyon dolara kadar çıkıyor. Jason Momoa'nın başrolde olduğu See dizisi için firmanın bölüm başı 15 milyon dolar ödeyeceği geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmişti. Ayrıca Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carell'ın başrolde olduğu The Morning Show, Steven Spielberg antolojisi Amazing Stories, problem çözmeyi öğreten Helpsters kukla şov, Snoopy animasyonu ve Home belgesel serisi ilk yayınlanacak içerikler arasında.

Ülkemizde Apple TV+'ın nasıl bir fiyatlandırma politikası izleyeceği merak konusu. Halen resmi sitede bir güncelleme yapılmış değil. 4.99$ fiyat etiketi App Store mağazasında 35TL gibi bir rakama denk geliyor ancak Apple'ın Netflix ile benzer bir politika güdeceğini düşünüyoruz. Muhtemelen 18TL civarında bir başlangıç fiyatı olabilir. (Donanımhaber)