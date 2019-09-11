Apple, iOS 13'ün beta sürümleriyle ilgili çalışmalarını tamamlamış durumda ve hatta şirket, geliştiriciler için iOS 13.1 beta testlerini başlatmış durumda. Beta sürecinin başlamasıyla birlikte iOS 13.1'in kullanıcılara sunacağı bazı yetenekler de ortaya çıkmaya başladı.

iOS 13.1'in etkileyici özelliklerinden bir tanesi "Apple Music" uygulamasıyla ilgili. Ortaya çıkan özelliklere göre iOS 13.1, kullanıcıların şarkı sözlerini ezberleyebilmeleri için Apple Music üzerinden çalınan şarkıların liriklerini gösterebilecek. iOS 13.1'in kullanıcıların hizmetine sunulmasıyla birlikte kullanılabilecek bu özellik Apple Music uygulamasının "Now Playing" (Şimdi Çalıyor) ekranına eklenecek ve kullanıcılar bu ekran üzerinden şarkı sözlerini görüntüleyebilecekler.

Apple'ın ilerleyen dönemlerde kullanıcıların hizmetine sunacağı iOS 13.1'in bu etkili özelliğinin duyurusu, şirketin Yazılım Mühendisi Craig Federighi tarafından yapıldı. Federighi, Apple Music uygulamasına gelecek olan bu özelliği Reddit platformu üzerinden duyururken, bu özelliğin pil tüketimini artırabileceği uyarısında bulundu.

Şirketler kimi zamanlarda bazı benzersiz özellikleri sadece yeni modellerinde sunabiliyor. Ancak Apple, iOS 13.1'in bu etkili özelliğini sadece yeni tanıtılacak iPhone modellerinde değil, iOS 13.1'le çalışan tüm iPhone modellerinde kullanılabilir bir hale getirecek.

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iMESSAGE DAHA DA İŞLEVSEL BİR HAL ALABİLİR

iOS 13.1'in Reddit'te ortaya çıkan tek özelliği bununla sınırlı değil. Bir Reddit kullanıcısının iMessage uygulamasına zamanlama özelliğinin ne zaman geleceğini sorması üzerine Federighi, Apple'ın bu özellik üzerinde uzun zaman tartıştığını söyledi. Hatta Apple, iMessage'a beklenenden fazla özellik getirmek için istenmeyen mesajları filtreleme gibi özelliklerin de olduğu daha geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Ancak Federighi, bu özelliği iOS 13.1'le direkt olarak bağdaştırmadı. Bu da özelliğin iOS 13.1'le gelme ihtimali olduğu kadar, gelmeme ihtimalinin de olduğunu ortaya koyuyor. (Webtekno)