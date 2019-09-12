Çinli teknoloji devi Huawei'nin uygun fiyatlarda performans ürünleri sunduğu alt markası Honor, ülkemizde de dikkat çeken markalardan bir tanesi. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve Türk teknoloji tutkunlarının da fazlasıyla ilgisini çeken Honor 20, şimdi Türkiye'ye geldi ve fiyatı da belli oldu.

Türkiye'de yapılan lansman etkinliklerinde tanıtılan Honor 20, ülkemizde 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla sunulacak. Kirin 980 işlemcinin kullanıldığı Honor 20, kullanıcılar için hem oyun hem de kamera performansı açısından fazlasıyla iyi bir deneyim sunacağa benziyor.

Diğer şirketlerin amiral gemilerinde olan pek çok özelliğin bulunduğu Honor 20, kullanıcılara dörtlü kamera kurulumu ve 32 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamera imkanı sunuyor. 6.26 inç ekran boyutuna sahip olan Honor 20'nin delikli ekranı da bu modele farklı bir tarz katıyor.

HONOR 20 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

-6.26 inç, FHD+ (1080 x 2340 piksel) çözünürlüğünde IPS ekran

-8 çekirdekli, 7 nm Kirin 980 işlemci

-6 GB RAM

-128 GB depolama alanı

-32 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.0 diyafram açıklığında ön kamera

-48 megapiksel, f/1.8 diyafram açıklığında ana arka kamera

-16 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığında ultra geniş açılı ikinci arka kamera

-2 megapiksel, f/2.4 diyafram açıklığında derinlik sensörü

-2 megapiksel, f/2.4 diyafram açıklığında makro lens

-Telefonun yan kısmında bulunan parmak izi okuyucu sensör

-Android 9 Pie

-Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC desteği

-3.750 mAh batarya (22.5 watt Honor SuperCharge)

Tüm bu özellikleriyle birlikte Türkiye'ye gelen Honor 20'nin fiyatı, 4.799 TL olarak belirlenmiş durumda. (Webtekno)