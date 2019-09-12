Türkiye'de, sanal paraların altındaki teknoloji olarak bilinen ancak çok daha geniş bir alanda köklü değişiklikler yaratması beklenen blokzincir (blockchain) teknolojisine yönelik çalışmalar yoğunlaşıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, blokzincir, işlem kayıtlarının blok adı verilen ve birbirlerine kriptografik olarak bağlantılandırılmış veri yapıları içinde tutulduğu, merkezi olmayan, sürekli büyüyen bir kayıt defteri olarak tanımlanıyor. İlk kez bitcoin ile kullanılmaya başlanan blokzincir mekanizmaları, eski kayıtların değiştirilememesini ve kayıtlarda ifade edilen dijital varlıklar üzerinde ancak yetkili kişilerin, sistemde tanımlı kurallara uygun işlem yapabilmesini sağlıyor.

Blokzincir sistemi, verilerin kopyalarını, birbiriyle eş statüde olan ve farklı kişi ve kurumlara ait çok sayıda bilgisayarda saklıyor ve yeni bir kayıt eklenmesini bu bilgisayarlar arasında çalışan mutabakat protokolleriyle gerçekleştiriyor. Kayıtların güvenliğinin sağlanması ve her zaman şeffaf şekilde erişilebilir olması, blokzinciri kullanan taraflar arasında sistem üzerinden sanal bir güven ilişkisi oluşturuyor.

Uzmanlar blokzincir teknolojisinin internetin icadı kadar önemli bir gelişme olduğunu ifade ediyor. Aracı kişi ve kurumlara olan ihtiyacı ortadan kaldıracağı için yıkıcı bir teknoloji olarak da sınıflandırılıyor. Blokzincir teknolojisi yaygınlaştıkça pek çok sektörü derinden etkilerken yeni iş alanlarının da oluşmasına imkan sağlayacağı için çeşitli sektörlerde bu teknolojiyi anlamaya ve hızla adapte olmaya yönelik çalışmalar yapılıyor.