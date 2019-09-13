Diğer telefonlar ile benzer şekilde iPhone 11 serisinin gece modu özelliği, farklı pozlama seviyelerinde birden fazla fotoğraf çekiyor ve kullanıcıya en iyi fotoğrafı sunmak için bunları birleştiriyor.

IPHONE 11 PRO MAX VE IPHONE X KARŞI KARŞIYA!

Twitter'da paylaşılan iki görsel kısa süre içerisinde büyük bir tartışma konusuna dönüştü. İlk dijital süper model olarak tanınan Kanadalı Coco Rocha, iPhone 11 Pro Max ve iPhone X ile çekildiğini iddia ettiği iki fotoğraf paylaştı.

İlk fotoğrafta iPhone 11 Pro Max'ın düşük ışık koşullarında üst seviye bir performans sergilediği görülüyor. Ancak, aynı fotoğrafın iPhone X ile çekilen haline baktığımızda iç karartacak kadar kötü olduğunu görüyoruz.

Tartışma tam bu noktada başlıyor. Bazı kullanıcılar iki cihaz arasındaki farkın gerçekten bu seviyede olduğunu savunuyor. Ancak, bazı kullanıcılar ise iPhone X'in düşük ışık performansının bu kadar kötü olmadığını belirtiyor. Odaklama noktası değiştirilerek bilinçli olarak böyle bir fotoğrafın ortaya çıkarıldığını savunuyor.

Yani, bu paylaşımı Apple tarafından yapılan reklam çalışmalarının bir parçası olarak görüyorlar. (Shiftdelete)