Mobil kullanıcısı daha fazla olduğu için önceliğini mobile veren sosyal medya devi, bugün web sürümünde de yeni tasarıma geçiş yapmaya başladı.

Facebook'un deneme programına daha önceden kayıt olduysanız; beta aşamasındaki bu tasarımı kullanmaya tek tıklama ile başlayabiliyorsunuz. Eğer bu tasarımı beğenmezseniz ise; sağ üst bölümde yer alan ayarlar bölümüne tıklayarak "Eski Facebook'a dön" diyebilirsiniz.

Yeni tasarımda göze çarpan yenilikler arasında gönderilerin boyutu oluyor. Gönderileri daha büyük bir şekilde sunan Facebook, aynı şekilde Messenger ve diğer araçlarının yer aldığı bölümde de oldukça büyük simgeler kullanıyor.

Yeni tasarımı kullanırken masaüstünde mobil gibi akıcı ve hızlı bir deneyim sunan Facebook, bu tasarımını çok yakında tüm kullanıcıları için sunacak. Umarız Facebook, 2019 yılı bitmeden bu tasarıma bir de gece modunu ekler. (CNN Türk)