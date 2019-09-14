İnsansız elektrikli otomobil geliştirdiler

KayseriErciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Toplumsal Teknoloji Kulübü (ETOTEK) öğrencileri, insansız elektrikli otomobil geliştirdi. Öğrenciler, Erciyes Otonom adı verdikleri araçla 17-22 Eylül 2019 arasında İstanbul Atatürk Havaalanı'nda 2.'si düzenlenecek olan etkinliğinde yarışacak. Öğrenciler ve Takım Koordinatörü Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Fehim Köylü, geliştirdikleri otonom aracını tanıttı. 10 aylık çalışmalarının ilk meyvesini TEKNOFEST tarafından kritik tasarım raporunda (KTR) birinci seçilerek aldıklarını belirten Köylü, Türkiye'de diğer üniversitelerden katılan 22 takım arasında 87 puan ile birinci olduklarını söyledi. Köylü, "Aracın kabuk, şasi, elektrik sistemi, elektronik tasarımları ve yapay zekâ programları tamamen yerli. Otomobil, hafif bir gövdeye ve şık bir tasarıma sahip" dedi.