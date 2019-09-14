‘TEKNO MACERA’ TEKNOFEST’TE

Ücretsizdijital eğitim platformu "Tekno Macera", çocuklara bilim ve teknoloji alanında faydalı bilgi ve alışkanlıklar kazandırarak onların meraklı, araştırmacı ve üretken bireyler haline gelmeleri amacıyla ASELSAN tarafından hayata geçirildi. Geçtiğimiz aylarda Ankara'da tanıtımı yapılan platform, başkentte düzenlenen robot ve teknoloji atölyelerinin ardından bu kez TEKNOFEST'te teknoloji meraklısı çocukların karşısına çıkacak. Uçan araba tasarımı, yapay zekâ, insansız su altı sistemleri yarışmalarını destekleyen ASELSAN, festivalde başta insansız sistemler olmak üzere bir dizi ürününü sergileyecek.