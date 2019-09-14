Yerli dürbünden hiçbir şey kaçmıyor

Türkmühendisleri, teknolojinin en uç unsurlarını kullanarak sahip olduğu özelliklerle sınıfında "dünyanın en iyisi" olarak nitelendirilen termal dürbün geliştirdi. Londra'da düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda (DSEI) yeni ürünlerini tanıtan şirket, sınıfında "dünyanın en iyisi" olarak nitelendirilen "Engerek 8 Çok Fonksiyonlu Soğutmalı Portatif Termal Dürbünü" ilk kez sergiledi. Termal kamera, görünür kamera, lazer mesafe bulucu, GPS ve elektronik pusula ile entegre edilen sadece 2.5 kilogram ağırlığındaki "Engerek 8", yaklaşık 13 kilometreden araçları, 9 kilometreden insanları tespit ediyor.