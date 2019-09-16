İphone 11, 11 Pro ve İphone 11 Pro Max Türkiye fiyatları belli oldu! Yeni iPhone'lar Türkiye'de ne kadar ve kaç TL olacak?
Her sene olduğu gibi bu yıl da Eylül ayında gerçekleştirdikleri lansman ile yeni modellerini tanıtan Apple, bu sezon 3 farklı telefon modeli ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Iphone 11, Iphone 11 Pro ve Iphone 11 Pro Max modellerini tanıtıma sunan telefon üreticisi, düzenlenen etkinlikte ABD fiyatlarını açıkladı. Türkiye’de de oldukça fazla tercih edilen markanın Türkiye fiyatları ise sızdırıldı. Bugün (13 Eylül) itibariyle İphone 11, İphone 11 Pro ve İphone 11 Pro Max modelleri en siparişe çıktı. 20 Eylül itibariyle de Amerika’da satışa sunulacak. Peki, Iphone 11 fiyatları ne kadar? İşte detaylar…
Her yıl çıkardığı telefonlarla telefon sektörüne damga vuran Apple markası bu yıl da yine Eylül ayında yaptığı etkinlikle yeni modellerini tanıtıma sundu. Yeni cihazını global pazarda satmaya hazırlanan Apple Amerika fiyatlarını da açıkladı. Türkiye'den de oldukça büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan markanın, Türkiye fiyatları merakla bekleniyordu. Öyle pek çok kişi İphone 11, İphone 11 Pro ve İphone 11 Pro Max ne kadar? Şeklinde aratmalar yapıyorlar. Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık. İphone 11 ne kadar?
İPHONE 11, İPHONE 11 PRO VE 11 PRO MAX NE KADAR?
Haberimizin içerisinden sizlere yeni iPhone'larla ilgili tüm detayları açıklıyoruz. İşte iPhone 11'in fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi bilgileri...