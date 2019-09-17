‘Fiber lazerde uluslararası standartları yakaladık’

ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteren fiber lazer firması, uluslararası üretim standartlarını sağlayabildiği için Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinin (CERN) açtığı ihaleye katıldı. FiberLast'ın Üst Yöneticisi Koray Eken, Türkiye'nin fiber lazerde uluslararası standartları yakaladığını belirtti. CERN'in fiber lazer alanındaki ihtiyacına yönelik açtığı ihaleye davet edildiklerini bildiren Eken, "Uluslararası standartları sağlayamazsanız sizi oraya davet etmiyorlar" diye konuştu.Eken, savunma alanında faaliyet gösteren firmalarla çalışarak, şirketlerin yüksek teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak üzere işbirlikleri yaptıklarını söyledi. ASELSAN ve ROKETSAN gibi firmaların etiketleme işleri için artık yerli ürünleri tercih ettiğini anlatan Eken, aynı zamanda fiber lazer teknolojisinin roketlerin lazerle ateşlenebilmesi için de kullanılabildiğini ve artık yerli ürünlerin daha çok tercih edildiğini ifade etti. Fiber lazer ürünlerinde uluslararası normları yakaladıklarını ve artık rekabetçi piyasaya girmek istediklerini aktaran Eken, "Bu alanda çalışan çok firma var ama küresel bazda en büyük rakip Çin firmaları" dedi. Sanayi sektöründe üreticilerin artık yüzde 60-70 fiber lazer teknolojisini kullandığını belirten Eken, bunun yanında akademik araştırmalar için kullanılan raf ürünlerinin de olduğuna işaret etti.Üniversitelerde fiber lazer cihazlarının kullanımına örnek veren Eken, "Boğaziçi Üniversitesi'nde fiber lazer desteğiyle nanoteknoloji kullanılarak kanser araştırmaları yapılıyor. TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiğimiz daha kısa atımlı 'ultrafest' dediğimiz bir sistem var. Bu yerli ürün şu an Kanada, Almanya, İtalya ve Tayvan'da kullanılıyor" ifadesini kullandı.