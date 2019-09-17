Vanlı öğrencilere jüriden yüksek puan

Van Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, Fetih 1453 kategorisinde TEKNOFEST final mücadelesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Teknofest Fetih 1453 yarışması kapsamında finale kalan Vanlı öğrenciler, bugün kapılarını açacak festival için İstanbul'a geldi. Öğrenciler, otonom sistemler ve savunma sanayinde eksikliği hissedilen mühendis açığını kapatacak bilgili, bilinçli ve istekli bireylerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla tasarlanan projeleriyle festivale gelmeye hak kazandı. Proje Danışmanı Elektrik Öğretmeni Ramazan Akın, TEKNOFEST kılavuzunun açıklanmasının ardından öğrencileriyle birlikte harekete geçtiklerini belirtti. 2017'den bu yana ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldıklarını ifade eden Akın, "Kılavuzda 'Teknofest Fetih 1453' kategorisi dikkatimizi çekti. Bu kategori ile görüntü işleme, makine öğrenme ve derin öğrenme üzerinde çalışabileceklerini bu kategoride çalışmalarını ve neler yapılması gerektiği konusunda araştırmalarını istedim. TEKNOFEST'e raporumuzu sunduk. 105 çalışma içinde 36'ncı olduk. Tasarım modelimiz de çok beğenildi" değerlendirmesini yaptı.