Apple Watch Series 5 için yeni gelen özelliklerden birisi olan pusula, yön bulma konusunda çok daha profesyonel bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Ancak yeni ortaya çıkan bir detaya göre, akıllı saate takılan kayışların mıknatıslı bölümleri bu pusulanan şaşmasına neden olabilir.

Milanese Loop, Modern Buckle ve Leather Loop kayışlarının bu soruna neden olabileceği söyleniyor. Ancak Sport Bands, Sport Loops, Link Bracelets, Nike ve Hermès kayışlarında bir sorun beklenmiyor.

Elbette bu Apple Watch'a özgü bir şey değil. Mıknatıs gibi manyetik olan her şey pusula gibi araçların doğru çalışmasını engelliyor. Bu detayı da göz önünde bulundurmak gerekiyor.

APPLE WATCH 5'İN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Apple Watch Series 5, Apple Watch Series 4'te yer almayan bazı gelişmiş özellikleri ile öne çıkıyor. Geçen yıl sunulan Watch Series 4 ile ekran tarafında bir fark barındırmayan yeni akıllı saatin asıl olayı yazılımsal olarak öne çıkıyor olması.

Beşinci nesil Apple Watch'un en dikkat çeken özelliği Always-On. bu özellik sayesinde saatin ekranı artık hiçbir zaman kapanmıyor. Böylece akıllı saati her zaman normal bir saatmiş gibi kullanılabiliyor. Yine ekrana bakılmadığında yani kullanılmadığında, OLED LTPO Retina ekran sayesinde parlaklık otomatik olarak ayarlanıyor.

Saat aynı zamanda güvenlik özelliklerini de geliştiriyor. Emergency SOS ve Medical ID daha fonksiyonel hale gelerek kullanıcılara daha iyi deneyim sunmayı hedefliyor. Apple Research ile akıllı saat ile ölçülen kalp atışları, işitme verileri ve kadın sağlığı için uygulamalar da bu Series 5 ile geliyor. (Shiftdelete)