Huawei kısa süre önce ABD tarafından kara listeye alınmıştı. Daha sonra birçok ABD'li şirket gibi Google da Huawei ile iş birliği yapmayacağını açıkladı. Şu anda yazılımsal olarak Android'ten beslenen Huawei telefonlar, Google'ın bu desteğini çekmesiyle beraber Android'in birçok özelliğinden faydalanamayacak.

ETKİNLİK 19 EYLÜL'DE

Huawei Mate 30 modellerinde de Google Play Servisleri'nin yer almayacağı neredeyse kesinleşen detaylar arasında yer alıyor. LetsGoDigital tarafından yayınlanan yeni rapor, bu yüzden Mate 30 Pro'nun Avrupa'daki birçok ülkede satışa sunulmayacağını gösteriyor. Bu ülkeler arasına Türkiye de dahil.

Avrupa'nın birçok yerinden lansmana davet olmaması da bu ihtimali doğrulayan durumlar arasında yer alıyor. Ancak en doğru ve net bilgileri 19 Eylül'de Huawei etkinliğinde öğreneceğiz. (Shiftdelete)