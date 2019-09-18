Bu durum mobil tarafta rekor üstüne rekor kıran PUBG tarafında kan kaybı yaşandığını kanıtlıyor. Mobil tarafta ücretsiz olmasına rağmen PC tarafında PUBG, Steam üzerinden ücretli olarak sunulan bir Battle Royale oyunu.

Oyun platformuna geldiğinden beri birçok kullanıcının keyifle oynadığı oyun PC tarafında da birçok rekoru da kırmıştı. Geçen yıl Ocak ayının ortalarında PUBG, 3 milyonu aşan oyuncu sayısı ile en çok oynan oyunlar arasında yer alıyordu.

GÜNLÜK OYUNCU VERİLERİ GERİLEDİ

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında PUBG'nin aktif oyuncu sayısı 3 milyonun üzerindeydi. Fortnite'ın elini güçlendirmesi ve zamanla insanların oyundan sıkılması nedeniyle oyuncu sayısında ciddi bir düşüş yaşanmaya başladı.

Birçok sebebe bağlanabilecek olan bu düşüş, oyunun 2019 yılında, Temmuz 2017'deki kullanıcı sayısı olan 500 bin bandına gerilediğini gösteriyor. Tabi, PC tarafında büyük bir düşüş yaşanmış olsa da, bu oyunun Steam'de halen en çok oynananlar arasında yer aldığı gerçeğini değiştirmiyor.

Ek olarak PUBG, dünyanın en çok satan oyunları arasında da ilk 10'da yer alıyor. (Shiftdelete)