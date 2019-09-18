Yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele ediyor.

UÇAN ARABA TASARIMI

T3 Vakfı'nın ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türk Havacılık Uzay Sanayii, Baykar, TÜBİTAK ve BMC katkılarıyla düzenlediği tasarım yarışmasına ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki 25 bin genç başvurdu.

"Serbest" ve "ileri" olarak adlandırılan 2 kategoride rekabet eden 10 takım, yarışmanın birinci ayağında tasarımlarını poster sunumlarıyla sergilemeye başladı.

Sekiz kişiden oluşan jüri üyeleri, tasarımların özgünlüğünün yanı sıra sunumların etkileyiciliğine bakarak değerlendirme yapacak.