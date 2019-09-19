Minik dahiden madenciler için 'giyilebilir yaşam odası'

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle dün Atatürk Havalimanında başlayan festival, teknolojiyle ilgilenen birçok genç girişimcinin yenilikçi projelerine ev sahipliği yapıyor.

Bu genç beyinlerden biri de "Bir Fikrin Var Mı?" yarışmasında Gençler Türkiye birincisi olan ve geliştirdiği projelerle "en genç girişimci" ödülünü alan 5. sınıf öğrencisi Ahmet Yiğit Başoğlu.

Bilime ve buluşlara merak duyan Başoğlu, 5 yıl önce henüz 4,5 yaşındayken Soma'da yaşanan maden kazasından etkilendi. Başoğlu, madenlerde yaşanan kazalar neticesinde meydana gelen yaralanma ve ölüm oranlarının düşürülmesi hatta ortadan kaldırılması amacıyla "Madenci Yaşam Kıyafeti" projesini tasarladı.