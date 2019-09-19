Savunma teknolojileri alanında yaptıkları Ar-Ge çalışmalarıyla öne çıkan Teknopark Ankara firmaları, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) ürünlerini sergiledi.

Teknopark Ankara Genel Müdürü Oğuz Bilgin, Ankara'da yapılan üretim faaliyetlerindeki gelişim kabiliyetlerini sergilemek için TEKNOFEST'e geldiklerini ifade etti.

Bilgin, "Gerçekten iyi bir noktaya ilerliyoruz. Küçük büyük birçok firmamızın ürettiği insansız hava araçları ve otonom sistemlerimizi burada sergiliyoruz. Burada bütün İstanbullularla ve hatta bütün Türkiye'yle bunları tanıştırmak istedik." diye konuştu.

Teknopark Ankara'nın, ürünlerinin yüzde 70'ten fazlası donanım ürünlerinden oluşan bir geliştirme bölgesi olduğunu kaydeden Bilgin, "İnsansız hava araçları, yapay zeka ve otonom sistemler bizim genel uzmanlık alanlarımız." bilgisini verdi.